Харьковские синхронистки выиграли чемпионат Украины 13 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В бассейне «Локомотив» прошел чемпионат Украины по синхронному плаванию среди юниоров.

Участие в чемпионате принимали спортсмены из Харьковской, Николаевской, Одесской областей и Киева. По итогам соревнований на счету харьковских синхронисток были восемь золотых, три серебряные и одна бронзовая награда.



В технической программе соло первое место заняла Александра Бурдова с результатом 83.2124 балла. В произвольной программе соло чемпионкой стала Анастасия Кулик (82.1000 балла). Еще одна харьковчанка Анастасия Солдатенкова с результатом 79.3500 балла заняла в произвольной программе второе место.



В свою очередь Дарья Корнеева и Евгения Лихман с результатом 81.6130 балла завоевали золото в технической программе дуэтов.



Александра Бурдова и Анна Носова заняли первое место в произвольной программе дуэтов (83.4000 балла). Вторым был дуэт из Киева, а еще одна харьковская пара Агния Блинова и Анастасия Солдатенкова завоевала в этой дисциплине бронзовую медаль (78.8500 балла).



Победили харьковчане и в соревнованиях микст-дуэтов. Герман Клименко и Анна Нестеренко получили от судей 58.8000 балла



Команда «Харьковская область-1» заняла первое место в технической программе групп (84.0618 балла) и в произвольной программе групп (88.3000 балла). Серебряными призерами в произвольной программе групп с результатом 85.8000 балла стала команда «Харьковская область-2».



Первые места харьковчанки разделили между собой и в соревнованиях комбинированных групп. Победу с результатом 88.3000 балла получила «Харьковская область-1», а серебряными призерами стали синхронистки из команды «Харьковская область-2» (85.8000 балла)



В командном зачете с результатом 644,9872 балла победила «Харьковская область-1». Второе заняла первая команда Киева (550,8694 балла), а третье было за командой «Николаевская область-1» (524.8580 балла).