Сколько перечислила харьковская таможня в госбюджет Украины 13 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С начала года харьковская таможня ГФС перечислила в государственный бюджет Украины 1,883 млрд гривен, что на 2% или на 31 млн гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года таможней оформлено 16 285 таможенных декларации, из них 99,98% - электронные таможенные декларации.



Через таможенную границу Украины пропущено 5518 тысяч тонн грузов, 338 000 транспортных средств и более 698 000 граждан.



С начала года таможней заведено 371 дело о нарушении таможенных правил, что на 189 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таможней рассмотрено 320 дел о нарушении таможенных правил, по которым наложено штрафов на сумму 4,278 млн гривен, взыскано штрафов на сумму 1,050 млн гривен.



Наблюдается положительная динамика использования технологии «единого окна» при таможенном оформлении товаров. Относительное количество таможенных деклараций, оформленных по принципу «единого окна», в феврале составила 71%.



В феврале текущего года руководством Харьковской таможни ГФС проведен ряд совместных совещаний по вопросам работы «единого окна» и подведение начальных итогов таможенного оформления товаров с применением принципа «единого окна». Участие в совещаниях принимали руководители контролирующих органов, осуществляющих государственный контроль при таможенном оформлении, представители бизнеса, в частности, члены Харьковского офиса Европейской Бизнес Ассоциации, а также представители Общественного совета при ГУ ДФС в Харьковской области.