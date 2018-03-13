Экономика

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Украина и Нидерланды договорились об избежании двойного налогообложения

Украина и Нидерланды договорились об избежании двойного налогообложения
Министерства финансов Украины и Королевства Нидерландов подписали протокол об изменениях в Конвенцию между странами об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.
Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, со стороны нашей страны протокол подписал министр финансов Александр Данилюк, со стороны Нидерландов – государственный секретарь Министерства финансов Менно Снил.

По информации Минфина, протокол предусматривает налогообложение дивидендов по ставке 5%, если фактическим владельцем дивидендов является компания – владелец не менее 20% капитала компании, а также увеличение ставки налогообложения процентов с 2% до 5%, ставку налогообложения роялти на уровне 5% и 10%.

Кроме того, протокол предполагает новую редакцию статьи по обмену налоговой информацией, предусматривающую значительное расширение возможностей сторон в этом направлении. Минфин отметил, что подписание протокола направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц на территориях обеих стран как путем деления права налогообложения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства.

В Минфине подчеркнули, что это решение создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Королевства Нидерландов, стимулирует деловую инициативу предпринимателей и регулирует вопросы международного налогообложения доходов в двусторонних отношениях между государствами.

Кроме того, решение позволит предотвращать уклонение от уплаты налогов с одновременным снижением давления на законопослушных налогоплательщиков, устранить налоговую дискриминацию, создать механизмы улучшения сотрудничества между налоговыми органами стран и обеспечить обмен налоговой информацией.

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