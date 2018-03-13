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Украинцы могут проверить свой рабочий стаж через интернет

Украинцы могут проверить свой рабочий стаж через интернет
Пенсионный фонд Украины запустил сайт, который позволит украинцам узнать свой рабочий стаж и проверить пенсионные начисления.
Инструкция о процессе регистрации размещена на сайте Пенсионного фонда.

Для оффлайн-регистрации на сайте нужно подать заявление в территориальные органы ПФУ, онлайн-регистрация доступна по электронной цифровой подписи (ключом ЭПЦ).

У каждого пользователя будет свой «Личный кабинет», в котором будет информация о взносах работодателя, об их размерах, а также можно будет узнать о специальном или льготном стаже.

На сайте также предусмотрен информационный раздел, где находятся контакты управлений ПФУ, графики их приема, информация об условиях выплат и перерасчетов пенсий, а также образцы бланков.

Напомним, Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы намерено внедрить законодательные изменения для того, чтобы при начислении пенсии роль стажа была весомее, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой. Также готовятся законодательные изменения, по которым стаж будет определяться автоматически, а коэффициент - по желанию пенсионера.

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