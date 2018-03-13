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Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания обвиняет Россию

Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания обвиняет Россию
Россия ответственна за отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Как заявила в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Скрипаль был отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом, отметив, что в определении вещества участвовали ведущие мировые эксперты в Оборонной научно-технической лаборатории.

"Правительство пришло к выводу, что с высокой вероятностью Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипаль", - сообщила Мэй.

По словам премьера, отравление Скрипаля было либо "прямым" действием России, либо Москва утратила контроль над своим химическим оружием.

Мэй рассказала, что вечером в 12 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон вызвал российского посла для дачи объяснений о том, каким образом вещество оказалось в Солсбери и было применено против бывшего российского разведчика. Лондон ждет ответа от России до вечера вторника, 13 марта, передает CBS.

Мэй отметила, что 14 марта объявит о возможных мерах против России.

США согласны с правительством Великобритании, говорится в заявлении главы Госдепа США Рекса Тиллерсона, опубликованном на сайте ведомства.

"Мы абсолютно уверены в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее оценках, что Россия несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - говорится в заявлении.

Тиллерсон заявил, что такого рода нападение, как покушение на убийство частного лица на территории суверенного государства, никогда не может быть оправдано.

"Мы возмущены тем, что Россия, как представляется, вновь вовлечена в такое поведение. От Украины до Сирии - а теперь и Великобритании - Россия продолжает быть безответственной силой дестабилизации в мире, которая открыто пренебрегает суверенитетом других государств и жизнями их граждан", - заявил госсекретарь США

Тиллерсон также подчеркнул, что ответственные за это преступление - и исполнители, и заказчики, должны столкнуться с серьезными последствиями.

"Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши ответные действия", - подытожил глава Госдепа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "цирковым шоу" происходящее в британском парламенте по делу бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - заявила Захарова.

Она также призвала Лондон раскрыть итоги расследования дел Александра Литвиненко и Бориса Березовского, передает ТАСС.

"Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие - про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - считает представитель МИД РФ.

Напомним, в начале марта стало известно, что в Великобритании госпитализировали с серьезным отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990-х и начале 2000-х передавал Лондону данные о российских разведчиках, работающих под прикрытием в Европе.

Как известно, Скрипаль с позывным Forthwith был ценным и высокооплачиваемым сотрудником британской разведки. За 10 лет работы на МИ-6 (Секретная служба разведки) он передал много ценной информации, среди которой был весь телефонный справочник агентов ГРУ РФ.

Скрипаль, когда-то полковник в российской военной разведки, был признан виновным в государственной измене в России в 2006 году, он был арестован в 2004 году Федеральной службой безопасности России (ФСБ) по подозрению в выдаче десятков российских агентов британской разведке и был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Позже он был помилован в 2010 году президентом Дмитрием Медведевым в рамках шпионского обмена, чтобы вернуть 10 российских агентов в США обратно в Москву.

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