Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания обвиняет Россию 13 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Россия ответственна за отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.