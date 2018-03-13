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Госбюро расследований объявило конкурс на 219 должностей центрального аппарата

Госбюро расследований объявило конкурс на 219 должностей центрального аппарата
Государственное бюро расследований объявило конкурс на занятие 219 должностей центрального аппарата.
Как рассказал директор ГБР Роман Труба, на должности следователей Бюро нужно 152 кандидатуры.

"Это первая волна конкурса. Вскоре будет объявлен конкурс в территориальные управления. Убежден, что тысячи людей захотят попробовать свои силы. Они должны знать, что все процедуры будут проведены прозрачно. Тот, кто победит - сделает это благодаря своим способностям. Кто не победит - должен знать, что Бюро для всех кандидатов обеспечило равные возможности", - отметил Труба.

Кандидаты могут подавать документы с 14 марта по 11 апреля включительно, сообщает пресс-служба Бюро.

Конкурс на должности руководителей управлений, отделов, секторов, всех работников управления внутреннего контроля, а также директоров территориальных органов проводит внешняя комиссия. Сейчас в Верховной раде зарегистрированы законопроекты, которыми предлагается изменить эту норму.

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