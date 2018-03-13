Названы лучшие рэп-хиты начала 2018 года
13 марта 2018 г.
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13 марта 2018 г.
В музыкальном видео на песню Дрейк раздал случайным прохожим в Майами миллион долларов. Клип стал хитом, а исполнитель снова превратился в мем — в сети стали рассказывать про свои «добрые дела», добавляя в конце: «А потом начинает играть God’s Plan».
Помимо этого, в интернете появился ролик Дрейка, записанный задом наперед — в нем он забирает пачки купюр у рыдающих людей и демонически танцует.
Также в списке указаны треки Seasons исполнителя Mozzy, ставший саундтреком к супергеройскому блокбастеру «Черная пантера», Made Men рэперов Migos, трек Powerglide за авторством Rae Sremmurd и песня Macaulay Culkin от JPEGMAFIA, в которой музыкант перечисляет почти все тренды мира развлечений 2017 года. Помимо этого, в перечень включили I Heard You Got Too Litt Last Night рэпера SAINt JHN, композицию Lifestyle коллектива SOB X RBE и трек Cartoons от темнокожей рэперши CupcakKe.
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