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Названы лучшие рэп-хиты начала 2018 года

Названы лучшие рэп-хиты начала 2018 года
Журнал Esquire составил список лучших хип-хоп-композиций, вышедших в начале 2018 года.
Первым в перечне музыкальные критики указали трек и клип рэпера Дрейка (настоящее имя Обри Грэм) God's Plan.

В музыкальном видео на песню Дрейк раздал случайным прохожим в Майами миллион долларов. Клип стал хитом, а исполнитель снова превратился в мем — в сети стали рассказывать про свои «добрые дела», добавляя в конце: «А потом начинает играть God’s Plan».

Помимо этого, в интернете появился ролик Дрейка, записанный задом наперед — в нем он забирает пачки купюр у рыдающих людей и демонически танцует.

Также в списке указаны треки Seasons исполнителя Mozzy, ставший саундтреком к супергеройскому блокбастеру «Черная пантера», Made Men рэперов Migos, трек Powerglide за авторством Rae Sremmurd и песня Macaulay Culkin от JPEGMAFIA, в которой музыкант перечисляет почти все тренды мира развлечений 2017 года. Помимо этого, в перечень включили I Heard You Got Too Litt Last Night рэпера SAINt JHN, композицию Lifestyle коллектива SOB X RBE и трек Cartoons от темнокожей рэперши CupcakKe.

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