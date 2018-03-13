Экономика

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Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен заменят монетами

Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен заменят монетами
14 марта в НБУ будут представлены новые монеты, которые призваны заменить банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.
Украинцы смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении, говорится на странице НБУ в Facebook.

"14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщает регулятор, в обращении будут находится одновременно и новые монеты.

В НБУ напомнили, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.

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