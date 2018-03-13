Найден новый способ улучшить память
13 марта 2018 г.
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13 марта 2018 г.
Научный мир давно знает, что сон играет важную роль в формировании и сохранении новых воспоминаний. Ученые решили выявить, как развитие памяти связано со шпинделями сна — взрывами колебательной мозговой деятельности, видимыми при помощи электроэнцефалограммы (ЭЭГ).
Британские ученые считают, что улучшить способность человека к запоминанию можно, если во время сна проводить транскраниальную электрическую стимуляцию.
Эксперимент, проведенный на добровольцах, показал правильность выводов исследователей. Испытуемым говорили прилагательные и связанные с ними ассоциации. Потом произносили эти прилагательные во время, когда они дремали. ЭЭГ выявила, что у людей возникали именно соответствующие ассоциации. Таким образом, шпиндели сна напрямую связаны со способностью запоминать.
Как считают ученые, их открытие сможет помочь людям, у которых наблюдаются трудности в обучении.
В феврале американские ученые из Университета Бригама Янга обнаружили, что значительно улучшает память пробежка. Физическая активность уменьшает негативное влияние хронического стресса на гиппокамп — часть головного мозга, отвечающую за память.
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