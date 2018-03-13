Умер известный харьковский ученый 13 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В ночь на 13 марта на 78-м году жизни умер выдающийся украинский ученый, профессор Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ), заведующий кафедрой инфокоммуникационной инженерии Владимир Поповский.

Об этом сообщили в пресс-службе ХНУРЭ.



Владимир Поповский – известный ученый, специалист в области теории систем, теории и техники телекоммуникаций. Он плодотворно занимался научной работой по направлению теории систем, теория связи, электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, пространственно-временной обработки сигналов, поляризации сигналов, адаптивных методов управления и оценки сигналов и современной телекоммуникационной технологии. Кроме того, Владимир Владимирович был автором более 300 научных работ, 6 монографий, 8 учебников, 4 из которых имеют гриф Министерства образования и науки - изданные в Украине.



Имя Владимира Поповского широко известно в научных кругах Украины и за рубежом. Был членом экспертного совета ВАК (высшей аттестационной комиссии), действительным членом IEEE, академии прикладной радиоэлектроники и связи, главным редактором электронного журнала «Проблемы телекоммуникаций».



Коллектив ХНУРЭ во главе с ректором Валерием Семенцом выразили соболезнования семье и близким Владимира Владимировича.



«Это большая потеря не только для нас, но и для всей мировой науки», – отметили в вузе.