Госавиаслужба Украины оштрафовала авиакомпании РФ на 5,4 миллиарда 13 марта 2018 г. источник 0 0

Государственная авиационная служба Украины Госавиаслужбаначиная с 2015 года наложила 5,44 млрд грн штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в аннексированный Крым.

«К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации относительно нарушения правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тыс. грн», - сообщили в Госавиаслужбе.



Отмечается, что штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.



«№549/2015 введен в действие решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которыми предусмотрен перечень юридических лиц, к которым применяются ограничительные санкции, в частности авиакомпании Российской Федерации», - говорится в сообщении.



В пресс-службе сообщили, что уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. Рассмотрение исков в украинских судах позволит в дальнейшем обращаться в международные.



Среди нарушителей воздушного пространства оказались крупнейшие российские авиакомпании «Аэрофолот – российские авиалинии», «Авиакомпания «Уральские авиалинии», «Саратовские авиалинии», «Авиакомпания «ЮТэйр», «Авиакомпания «Россия», «Нордавиа» - региональные авиалинии», «Глобус», «Ред вингс», «Авикомпания «Вим Авиа», «Авиационная компания «Ямал». А также в списке ряд других авиакомпаний - «АЙ ФЛАЙ», авиакомпания «Алроса», «Аэролимузин», «Авиасервис», «Авиапредприятие «Газпром авиа», «Авиакомпания «Грозный Авиа», «Джет экспрес», «Донавиа», «Авиакомпания «Икар», «МБК-С», Федеральное государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России, «Авиакомпания Русджет», «Северный ветер», «Авиапредприятие Северсталь», «Авиакомпания «Сириус-Аэро», федеральное государственное бюджетное учреждение «Специальный летный отряд «Россия», «Джет Эйр Групп», «Промышленная многоотраслевая авиакомпания «Шар инк. Лтд», «Авиакомпания «Якутия», «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО», «Государственная авиакомпания «224 летный отряд», «Авиакомпания «Полет», «Авиационная компания «РусЛайн», «Оренбургские авиалинии», «Промышленное объединение «Космос», «Авиакомпания «Когалымавиа», «Авиапредприятие «Северсталь», «Авиакомпания «Укстус», «Авиакомпания «Центр-Юг», «Авиакомпания «Сибирь», «Атран», «АК БАРС АЭРО», «Авиакомпания «Тулпар».