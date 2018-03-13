«Харьковским террористам» вынесли приговор 13 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

12 марта огласили приговоры «харьковским террористам».

Октябрьский районный суд Харькова частично поддержал позицию прокуратуры Харьковской области и признал виновными троих мужчин в совершении ряда террористических актов на территории Харькова и области.



По информации процессуального руководителя в уголовном производстве Вадима Белоусова, двум злоумышленникам – 36- и 38-летним харьковчанам, которые не признавали свою вину и отказывались сотрудничать со следствием, - суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 396 УК Украины (покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц, совершение террористических актов по предварительному сговору группой лиц, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и сокрытие преступления).



28-летнему мужчине, который признал свою вину и раскаялся, присудили 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 396 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершения террористических актов по предварительному сговору группой лиц и сокрытия преступления).



Напомним, речь идет о серии терактов, совершенных в период с сентября 2014 году по март 2015 года. Среди них – обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов Харькова (сентябрь 2014 г.), террористические акты на железнодорожных станциях «Залютино» (октябрь 2014 г.), «Шебелинка» (январь 2015 г.) и «Новожаново» (март 2015 г.), обстрел офиса частной юридической фирмы (сентябрь 2014 г.) и ООО «Харьковрегионгаз» (январь 2015 г.).



Кроме того, злоумышленникам инкриминировалось законченное покушение на террористический акт на территории нефтяной базы в октябре 2014 года. Тогда, по счастливой случайности, не сработал ни один из двух РПГ-22, из которых мужчины пытались осуществить выстрелы.



Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемые находятся под стражей. Приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.