В Украине изменены правила назначения инвалидности 13 марта 2018 г. источник 0 0

Парламент сего в целом закон № 7161 об установлении группы инвалидности. «За» проголосовал 281 народный депутат.

Теперь если человек обращается для установления инвалидности, но не может прибыть на освидетельствование или переосвидетельствование по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, освидетельствование или переосвидетельствование проводится у него дома.



В том случает, если речь идет об инвалидности, установленной в результате необратимых нарушений (в частности, ампутации конечностей или их частей), группа инвалидности устанавливается без указания срока повторного осмотра. Человек с инвалидностью после выхода на пенсию также не должен будет приходить на переосвидетельствование.



Группа инвалидности на степень выше или I группы устанавливается участникам АТО или людям, которые обеспечивали антитеррористическую операцию, в результате чего получили ранение, контузию, увечье или заболевание, вследствие чего получили инвалидность.



Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.