В Харькове приговорили к пяти годам автобусного угонщика 13 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

По требованию Харьковской местной прокуратуры №5 Червонозаводский районный суд Харькова признал виновным 38-летнего бездомного по ч. 2. ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, причинившее значительный материальный ущерб).

Злоумышленник, который уже был судим за кражи, мошенничество и другие имущественные преступления, приговорен к пяти годам лишения свободы.



Как сообщили в обласной прокуратуре, в декабре прошлого года в Харькове возле остановки общественного транспорта «Проспект Гагарина» пьяный мужчина зашел в маршрутку «Харьков—Покотиловка». В это время водитель автобуса вышел из кабины. Злоумышленник сел за руль и завел транспорт. Проехал несколько метров, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем. В ДТП никто не пострадал.