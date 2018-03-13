Украина

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Президент Австрии прочитает лекцию украинским студентам

Президент Австрии прочитает лекцию украинским студентам
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен прибыл в Украину с трехдневным официальным визитом.
"В Украину с трехдневным официальным визитом прибыл Президент Австрии Ван дер Беллен. В составе делегации - Федеральный министр иностранных дел Карин Кнесси, другие представители правительства, а также бизнес-делегация", - сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем микроблоге Twitter.

Визит Ван дер Беллена будет длиться с 13 по 15 марта.

13 марта Ван дер Беллен встретится с представителями австрийской экономики, а также с австрийцами, которые работают в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях.

14 марта состоится его встреча с Петром Порошенко, также президенты примут участие в украинско-австрийском бизнес-форуме.

Затем Ван дер Беллен с супругой посетит Львов, где прочитает лекцию студентам Католического университета.

Напомним, в феврале по приглашению президента Австрии Порошенко посетил Венский бал.

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