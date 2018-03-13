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Сборная Украины по биатлону проигнорирует этап Кубка мира в России

Сборная Украины по биатлону проигнорирует этап Кубка мира в России
Сборная Украины по биатлону не примет участие в 9-м этапе Кубка мира в российской Тюмени.
"Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону. Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но у всех правил есть исключения. Потому что речь идет про страну-агрессора, страну, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил. Было принято совместное решение - сборная Украины не будет принимать участие в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - сообщил министр спорта Украины Игорь Жданов, который провел встречу с президентом Федерации биатлона Владимиром Брынзаком.

Ранее о бойкоте этого этапа объявила сборная США. Женская сборная Украины по биатлону сообщила, что планирует выступать на этом этапе Кубка мира.

Напомним, сначала сообщалось, что этот этап перенесен в Осло, однако президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг позже заявил, что никаких изменений нет.

Этап Кубка мира в Тюмени запланирован с 22 по 25 марта 2018 года.

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