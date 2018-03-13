Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Россия ответила на ультиматум Великобритании 13 марта 2018 г. источник 0 0

Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.