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Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Россия ответила на ультиматум Великобритании

Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Россия ответила на ультиматум Великобритании
Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.
Также Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, согласно Конвенции по запрещению химоружия Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества.

"При этом запрашиваемая сторона имеет полное право получить доступ к тому веществу, о применении которого идет речь, чтобы иметь возможность провести собственный анализ данной субстанции. Как только появились слухи, раздуваемые практически всеми представителями английского руководства на счет того, что в отравлении Скрипаля задействовано вещество, произведенное в РФ, мы сразу же запросили официальной нотой доступ к этому веществу, чтобы наши эксперты могли проанализировать его", - заявил он.

"В той же ноте мы потребовали предоставить нам доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль - российская гражданка. На эти абсолютно закономерные требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано", - заявил глава МИД РФ и призвал Лондон "соблюдать свои обязательства, прежде чем ставить ультиматумы".

При этом министр заявил, что Москва ответит на запрос Лондона по отравляющему веществу, если он будет направлен в соответствии с нормами Конвенции о запрещении химического оружия.

"Если те процедуры, которые предусмотрены в конвенции, будут выполнены, я вас уверяю, что РФ выполнит свои обязательства и ответит на соответствующий запрос в то время, которое отводится на подготовку ответа", - сказал Лавров.

Он также указал, что для ответа на подобный вопрос конвенция предусматривает 10 дней.

Лавров добавил, что Россия ожидает от Великобритании предоставления доступа к расследованию дела Скрипаля. По его словам, Россия не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Министр также сообщил, что дочь Скрипаля Юлия является гражданкой РФ.

Напомним, британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По словам премьера, это было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок".

Москва должна предоставить все данные о программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия к концу вторника.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

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