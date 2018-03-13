ЕС запускает информационную кампанию, посвященную сотрудничеству с Украиной 13 марта 2018 г. источник 0 0

Европейский Союз начинает большую коммуникационную кампанию «Идем вместе», которая будет посвящена сотрудничеству Украины и ЕС.

«Мы обсудили с премьер-министром (Владимиром Гройсманом - ред.), и он полностью согласился с тем, что Антикоррупционный суд должен быть совершенно независимым в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это очень важно для бизнес-среды, для инвестиционного климата, и это очень важно для продолжения приватизации, а также реформ в энергетической сфере, для земельной реформы», - сказала вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.



По ее словам, все это позволит открыть огромный потенциал Украины.



«И мы также надеемся, что свою очень важную роль в сфере борьбы с коррупцией также будут продолжать играть организации гражданского общества. Относительно всей этой работы и внедрения Соглашения об ассоциации очень рада объявить о том, что сегодня мы начнем большую коммуникационную кампанию, которая называется «Идем вместе» и будет посвящена сотрудничеству между Украиной и ЕС», - сказала Могерини.



Как сообщили в Представительстве ЕС в Украине, цель всеукраинской коммуникационной кампании «Moving Forward Together/Идем вместе» - повысить осведомленность украинцев о преимуществах и возможностях сотрудничества Украины и Евросоюза.



Кампания включает приоритетные темы для ЕС в Украине: глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, восстановление востока и децентрализацию.



Также кампания освещает основные программы и инициативы ЕС, среди которых «Горизонт 2020», «EU4Business», «Креативная Европа», чтобы проинформировать о поддержке инноваций, малого и среднего бизнеса и развитии культуры в Украине.



«Moving Forward Together/Идем вместе» стартует 12 марта на национальном телевидении, после чего подробная информация о проектах и программах Евросоюза будет распространена в СМИ, а также через наружную рекламу. Лозунг кампании «Moving Forward Together/Идем вместе» отражает положительное партнерство между Украиной и ЕС и их общую цель», - пояснил руководитель и креативный директор проекта ЕС «Коммуникация Европы в Украине» Майкл Чемберлен.