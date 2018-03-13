В Украине создали антирейтинг работодателей, не платящих зарплату 13 марта 2018 г. источник 0 0

Министерством юстиции Украины создан антирейтинг предприятий-работодателей, согласно которому с 1 апреля 2018 года начнется взыскании задолженности заработной платы в пользу работников.

Как сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, в так называемый антирейтинг вошли предприятия всех форм собственности.



"Работа Министерства юстиции по взысканию задолженности будет заключаться в рамках исполнительного производства судебных решений. Будут созданы мобильные штабы и группы, которые будут выезжать в конкретные предприятия, что является на вершине антирейтинга. У нас на сегодня сформирован такой антирейтинг соответствующих предприятий", - подчеркнула заместитель министра юстиции.



Также Глущенко отметила, что сейчас у судебных исполнителей находится более 500 тысяч производств по принудительному взысканию задолженности, поэтому министерство выбрало это направление одним из приоритетов в работе ведомства.



"На сегодня в органах Государственной исполнительной службы находится более 500 тысяч исполнительных производств по принудительному взысканию задолженности. Это серьезный показатель. Соответственно, мы обязаны реагировать на такое позорное явление и показывать всем, что не платить заработную плату – это преступление", - отметила юрист, уточнив, что в прошлом году органами ГИС было взыскано 2 миллиарда 100 миллионов гривен задолженности по зарплате.



По словам Глущенко, параллельно с организационными действиями, Министерство юстиции проводит активную информационную кампанию, которая четко разъясняет гражданам, особенно работникам, как обеспечить свое право на взыскание задолженности по заработной плате.



"Поэтому эта кампания является не только практичным, но и информационной. Потому что мы в первую очередь нацелены на то, чтобы повышать правосознание и правовую осведомленность нашего населения, в том числе разъясняя, как эти вопросы (взыскание заработной платы) можно самостоятельно решить. Это комплексный подход", - отметила она.