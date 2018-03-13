В Мексике открыли памятник известному харьковскому ученому 13 марта 2018 г. источник 0 0

В мексиканском городе Мерида, рядом с Большим музеем мира майя, открыли памятник харьковскому ученому Юрию Кнорозову.

Автором памятника стал мексиканский скульптор Рейнальдо Болио Суарес, известный под псевдонимом Пачелли.



На лицевой стороне стелы с высоким рельефом изображен в полный рост Кнорозов, держащий на руках кошку, а на тыловой - иероглифы майя. Общая высота монумента составляет порядка трех метров с учетом метрового постамента. Памятник сделан по мотивам черно-белой фотографии ученого, на которой он запечатлен с любимой кошкой Асей.



Таким образом Кнорозов «словно возвращается в Мексику, потому что его здесь очень уважают и любят», сказала его ученица, доктор наук Галина Ершова, возглавившая церемонию открытия монумента.



«Создание памятника заняло около полугода, были использованы современные материалы, которые выдерживают большие температуры и прочие виды воздействия», - добавила она.



По словам Ершовой, работы оплатили Мезоамериканский центр имени Кнорозова и другие представители российской стороны.



На постаменте закреплена гранитная табличка с датами жизни ученого (1922-1999) и указанием о сделанном им открытии на двух языках. На ней также выбиты слова, сказанные Кнорозовым по-испански на церемонии вручения ордена Ацтекского орла за исключительные заслуги перед Мексикой: «Сердцем я всегда остаюсь мексиканцем».



Напомним, что Юрий Валентинович Кнорозов родился в поселке Южный под Харьковом. Мировую известность он завоевал своей расшифровкой письменности древнего народа майя.

