Минюст внедрит электронный арест счетов должников 13 марта 2018 г. источник 0 0

Министерство юстиции Украины намерено внедрить электронный арест средств на счетах должников в банках и других финансовых учреждениях в рамках обязательств нашей страны перед Международным валютным фондом об автоматизации процесса сбора и принудительно взыскания долга.

Как сообщается на сайте Минюста, действующий на сегодняшний день в Украине порядок с бумажным документооборотом значительно замедляет взыскание средств с должника и повышает стоимость этой процедуры.



Так, сейчас информацию о счетах должника исполнитель получает путем направления запроса в Государственную фискальной службу Украины относительно юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан можно только направив запросы во все банковские учреждения страны по почте.



На практике должники успевают вывести средства со счетов, а порой постановление вообще теряется и не поступает в банк.



Минюст отметил, что для подготовки соответствующего законопроекта группа украинских специалистов посетила Хорватию и Португалию, где уже существует электронный арест средств должников на счетах в банковских учреждениях.