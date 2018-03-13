Экономика

  • 258
    •  / 

Минюст внедрит электронный арест счетов должников

Минюст внедрит электронный арест счетов должников
Министерство юстиции Украины намерено внедрить электронный арест средств на счетах должников в банках и других финансовых учреждениях в рамках обязательств нашей страны перед Международным валютным фондом об автоматизации процесса сбора и принудительно взыскания долга.
Как сообщается на сайте Минюста, действующий на сегодняшний день в Украине порядок с бумажным документооборотом значительно замедляет взыскание средств с должника и повышает стоимость этой процедуры.

Так, сейчас информацию о счетах должника исполнитель получает путем направления запроса в Государственную фискальной службу Украины относительно юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан можно только направив запросы во все банковские учреждения страны по почте.

На практике должники успевают вывести средства со счетов, а порой постановление вообще теряется и не поступает в банк.

Минюст отметил, что для подготовки соответствующего законопроекта группа украинских специалистов посетила Хорватию и Португалию, где уже существует электронный арест средств должников на счетах в банковских учреждениях.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей14 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5518 грн
100 EUR 3207.87 грн
100 USD 2591.59 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи