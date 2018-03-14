На Харьковщине определились с главным дорожным приоритетом 14 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В 2018 году в Харьковской области планируют качественно отремонтировать более 200 км дорог государственного значения. Основной приоритет на этот год – дорога Харьков—Сумы.