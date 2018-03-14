Харьков

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На Харьковщине определились с главным дорожным приоритетом

На Харьковщине определились с главным дорожным приоритетом
В 2018 году в Харьковской области планируют качественно отремонтировать более 200 км дорог государственного значения. Основной приоритет на этот год – дорога Харьков—Сумы.
Вопросы организации ремонтных работ на дорогах Харьковской области рассмотрели в ходе расширенного заседания коллегии ХОГА, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Основной приоритет на этот год – это дорога Харьков—Сумы. Необходимое финансирование из государственного бюджета, как было отмечено на коллегии, выделено президентом Украины.

В этом году средства государственного бюджета будут направлены на следующие дорожные работы:
  • капитальный ремонт дороги Чугуев—Меловое (103-110км) – до Сватовского района Харьковской области – и путепровод на этом пути;
  • текущий ремонт дороги Харьков—Ахтырка (от Харькова до границы с Сумской областью);
  • текущий ремонт дороги Киев—Харьков—Довжанский (завершение работ по дороге Харьков—Чугуев—Изюм – до границы с Донецкой областью и капитальный ремонт на этой дороге путепровода в районе села Граково).

В этом году финансирование из госбюджета ремонтных работ на дорогах Харьковской области увеличится на 33% по сравнению с 2017-м.

Также пройдут текущие ремонты, осуществляемые за счет средств таможенного эксперимента, на дорогах Мерефа—Змиев, Старый Мерчик—Мурафа—Краснокутск, Зачепиловка—Андреевка—Кегичевка—Староверовка. Составлен и перечень дорог местного значения и коммунальных дорог в населенных пунктах региона, которые в этом году впервые будут ремонтироваться за счет областного Дорожного фонда.

Перечень отработан с районными государственными администрациями и руководством объединенных территориальных громад. Распределение средств проводится исключительно в зависимости от общей протяженности дорог в районах.

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