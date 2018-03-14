Минздрав меняет модель вызова врачей на дом 14 марта 2018 г. источник 0 0

Министерство здравоохранения начало менять модель вызова врачей на дом в рамках реформы здравоохранения.

Как сообщается на сайте ведомства, до сих пор все обращения пациентов в медицинское учреждение регистрировались в книге записи вызовов врачей на дом (031/у) работниками регистратуры. После этого врач получал этот журнал и должен был отчитаться, что он сделал все визиты по указанным вызовам.



Общение между врачами и пациентами происходило через регистратуру и строчку в журнале. Поэтому если проблема не требует визита, договориться об этом врач и пациент не могли.



С 13 марта форма 031/у отменяется.



Ожидается, что пациент и врач смогут общаться по телефону и вместе принимать решение о необходимости визита на дом.



"Каждый пациент должен понимать, что когда врач идет к нему домой, он не помогает минимум трем другим пациентам", - отмечает Минздрав.



Вся отчетность о приемах, проведенных врачом, сводится к четырем числам в день: общее количество обращений взрослых и детей, а также количество посещений взрослых и детей на дому. Эти сведения фиксируются в три раза сокращенной форме 039/у "Ведомость учета посещений в поликлинике, диспансере, центре первичной медико-санитарной помощи, консультации, на дому".