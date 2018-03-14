Харьков

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Харьковчанам презентуют программу ЕС «Креативная Европа»

Харьковчанам презентуют программу ЕС «Креативная Европа»
Тренинг «Написание заявок на конкурсы программы ЕС «Креативная Европа» состоится 21 марта на базе ХНУ им.В.Н. Каразина.
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, на тренинг приглашают представителей культурных и креативных индустрий города Харькова и Харьковской области, руководителей организаций, менеджеров и руководителей проектов правительственных и неправительственных организаций.
 
Во время тренинга будут предоставлены практические советы, как получить грантовую поддержку ЕС, как подготовить успешную грантовую заявку. Участникам мероприятия объяснят, как работает грантовое финансирование.
 
Организаторы тренинга - Национальное Бюро программы ЕС «Креативная Европа» в сотрудничестве с Харьковской областной государственной администрацией, Департаментом по повышению конкурентоспособности региона ХОГА.
 
Начало мероприятия - в 11:00 21 марта.  Место проведения - Харьков, пл. Свободы, 6, северный корпус ХНУ им. В.Н. Каразина, зал культурного центра, 3 этаж.
 
Участие в тренинге бесплатное при условии предварительной регистрации. Зарегистрироваться необходимо до 16 марта.

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