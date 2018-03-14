Харьковчанам презентуют программу ЕС «Креативная Европа»

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, на тренинг приглашают представителей культурных и креативных индустрий города Харькова и Харьковской области, руководителей организаций, менеджеров и руководителей проектов правительственных и неправительственных организаций.
Во время тренинга будут предоставлены практические советы, как получить грантовую поддержку ЕС, как подготовить успешную грантовую заявку. Участникам мероприятия объяснят, как работает грантовое финансирование.
Организаторы тренинга - Национальное Бюро программы ЕС «Креативная Европа» в сотрудничестве с Харьковской областной государственной администрацией, Департаментом по повышению конкурентоспособности региона ХОГА.
Начало мероприятия - в 11:00 21 марта. Место проведения - Харьков, пл. Свободы, 6, северный корпус ХНУ им. В.Н. Каразина, зал культурного центра, 3 этаж.
Участие в тренинге бесплатное при условии предварительной регистрации
. Зарегистрироваться необходимо до 16 марта.