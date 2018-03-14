Виновника смертельного ДТП в Харькове оставили под стражей
14 марта 2018 г.
Вечерний Харьков
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Киевский районный суд Харькова продолжил подозреваемому в смертельном ДТП на Салтовском шоссе Тиграну Енгибаряну меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
Прокуратура передала в Киевский районный суд обвинительный акт, уже произошло подготовительное заседание по делу и суд назначил рассмотрение дела по существу.
Напомним, ДТП произошло 17 января на Салтовском шоссе в районе 8-го хлебозавода. Около 15.00 18-летний водитель Toyota Camry насмерть сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Водитель даже не остановился. Машина скрылась с места происшествия.
Автомобиль и водителя нашли через несколько часов после ДТП.
Максимальная санкция статей предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.