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Харьковчанка завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде-2018

Харьковчанка завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде-2018
14 марта на Паралимпийских играх в Пхенчхане прошли соревнования по спринту в лыжных бегах, где бронзовую медаль Украине принесла харьковская спортсменка Оксана Шишкова.
В финале женского спринта среди спортсменов с недостатками зрения Оксана Шишкова вместе со своим тренером-гайдом Виталием Казаковым показали результат 4: 45.6 и заняли третье место. Победу одержала белоруска Светлана Саханенко, которая опередила харьковчанку на 15.7 сек.

Медаль Оксаны стала единственной, которую получили украинские спортсмены в этом виде соревнований. А для самой спортсменки это уже четвертая награда на этой Паралимпиаде. Напомним, что днем ранее Оксана Шишкова завоевала золото. Также на ее счету две серебряные награды.

В целом украинские спортсмены завоевали уже 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых наград и занимают третье место в медальном зачете, который в настоящее время возглавляют американцы.

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