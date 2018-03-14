Харьков

  • 146
    •  / 

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Познанская, 12 (стояк) до 20:00 14.03.18 г.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 5 (п. №15, стояк) до 17:00 15.03.18 г.

Новобаварский район:
ул. Конторская (Краснооктябрьская), 28, 30, 32; ул. Полтавский Шлях, 31 (п. №4, стояк); Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, спаренный стояк); ул. Селянская, 34-а (п. №1, спаренный стояк); ул. Петра Болбочана(Клапцова), 3 (п. №1, стояк) до 20:00 14.03.18 г.

Слободской район:
ул. Фесенковская (ч/с); ул. Фесенковская, 12/14, 16; ул. Полевая, 2, 6, 10; ул. Полевая, 4, 8; ул. Тарасовская, 17; въезд Фесенковский, 2, 7, 8; въезд Фесенковский, 9, 12; ул. Лебединская, 3, 5; ул. Днепровская, 1; въезд Тарасовский, 4, 12; въезд Тарасовский, 3; пр. Московский, 96-а; пер. Брянский, 5-а; пер. Брянский, 7; ул. Бронесосца Потемкина, 1 до 09:00 14.03.18 г.

Холодногорский район:
ул. Беркоса (Довгалевского), 26 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 14.03.18 г.

Шевченковский район:
пер. 1-й Боевой (ч/с); пер. 2-й Боевой (ч/с); ул. Солдатская (ч/с); ул. Боевая (ч/с) до 19:00 14.03.18 г.; ул. Ляли Убийвовк (ч/с); пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк) до 20:00 14.03.18 г.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей14 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5518 грн
100 USD 2591.59 грн
100 EUR 3207.87 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи