Умер Стивен Хокинг 14 марта 2018 г. источник 0 0

В Кембридже в возрасте 76 лет умер английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чья работа и наследие будут жить еще много лет", - сообщили дети Хокинга Люси, Роберт и Тим, пишет BBC.



Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года. В 1962 году окончил физический факультет Оксфорда, затем поступил в Кембриджский университет, где изучал космологию и в 1966 году получил докторскую степень.



Тогда же, в начале 60-х годов, у Хокинга диагностировали боковой амиотрофический склероз - хроническое заболевание центральной нервной системы, которое в дальнейшем привело к полному параличу. Ему говорили, что он проживет лишь несколько лет. В 1985 году Хокинг потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи при помощи пальца. Впоследствии подвижность осталась лишь в мышце щеки, с помощью которой он управлял компьютером на своей коляске.



Несмотря на тяжелое заболевание, Хокинг стал одним из самых известных физиков-теоретиков. Мировую славу ему принесла научно-популярная книга "Краткая история времени", проданная 10-ю миллионами копий.



В 2014 году о Стивене Хокинге был снят художественный фильм "Теория всего".