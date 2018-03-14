Общество

  • 126
    •  / 

Умер Стивен Хокинг

Умер Стивен Хокинг
В Кембридже в возрасте 76 лет умер английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг.
"Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чья работа и наследие будут жить еще много лет", - сообщили дети Хокинга Люси, Роберт и Тим, пишет BBC.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года. В 1962 году окончил физический факультет Оксфорда, затем поступил в Кембриджский университет, где изучал космологию и в 1966 году получил докторскую степень.

Тогда же, в начале 60-х годов, у Хокинга диагностировали боковой амиотрофический склероз - хроническое заболевание центральной нервной системы, которое в дальнейшем привело к полному параличу. Ему говорили, что он проживет лишь несколько лет. В 1985 году Хокинг потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи при помощи пальца. Впоследствии подвижность осталась лишь в мышце щеки, с помощью которой он управлял компьютером на своей коляске.

Несмотря на тяжелое заболевание, Хокинг стал одним из самых известных физиков-теоретиков. Мировую славу ему принесла научно-популярная книга "Краткая история времени", проданная 10-ю миллионами копий.

В 2014 году о Стивене Хокинге был снят художественный фильм "Теория всего".

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей14 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5518 грн
100 USD 2591.59 грн
100 EUR 3207.87 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи