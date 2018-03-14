В «Газпроме» назвали сроки расторжения договоров с «Нафтогазом»

"Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. Пожалуй, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года", - сказал на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Стоит отметить, что действующие контракты на покупку Украиной газа и транспортировки газа в Европу по территории Украины - действуют до конца 2019 года.
В то же время Миллер надеется, что выход из действующих соглашений позволит "Газпрому" избежать возможных штрафов из-за уменьшения объемов транзита. При этом он отметил, что руководство "Нафтогаза" намерено взыскать с российской компании пеню в 2018-2019 годах.
"В таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения", - пояснил Миллер.
Напомним, согласно решению Арбитражного института
Торговой палаты Стокгольма от 22 декабря, "Нафтогаз" должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.
"Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из России, но "Газпром" вернул деньги.