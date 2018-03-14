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Объединительный бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом пройдет 12 мая в Нью-Йорке

Объединительный бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом пройдет 12 мая в Нью-Йорке
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко определился со следующим соперником.
Как сообщает ESPN со ссылкой на источник, близкий к сторонам переговоров, украинец проведет бой с Хорхе Линаресом, этот вопрос уже решен. Поединок состоится 12 мая в Нью-Йорке в Мэдисон Сквер Гарден.

Хорхе Линарес является чемпионом мира по версии WBA Super.

Напомним, ранее чемпионы WBO и WBA обменялись репликами по поводу возможного предстоящего боя.

«Просите, и дано будет вам. Хорхе Линарес, давай встретимся в легком весе! Я буду терпеливо ждать, пока ты решишь, действительно ли хочешь этого», - написал Ломаченко в Инстаграм.

«Король Хорхе ждет тебя в легком весе. Василий Ломаченко, твой отец дал тебе правильное имя: ты глуп (игра слов: silly (глупый) созвучно имени Василий), если хочешь этого боя», - парировал Линарес.

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