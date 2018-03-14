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В Харьковской облгосадминистрации обещают системно бороться с коррупцией

В Харьковской облгосадминистрации обещают системно бороться с коррупцией
Разработана программа предотвращения коррупции в аппарате и структурных подразделениях Харьковской облгосадминистрации.
"Главной целью антикоррупционной программы является внедрение комплексной системы мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции в аппарате и структурных подразделениях ХОГА. Кроме того, внедрение программы должно минимизировать риски вовлечения должностных лиц - независимо от занимаемой должности - в коррупционную деятельность, сформировать у государственных служащих целостное и единое понимание неприятия коррупции в любых ее проявлениях", - отметил первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер.

Он сообщил, что программа была утверждена соответствующим распоряжением председателя ХОГА и направлена ​​на согласование в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"Противодействие коррупции - это прежде всего организация деятельности, стиль работы. В целом, антикоррупционные меры, принимаемые облгосадминистрацией, другими органами исполнительной власти, правоохранительными органами дают свои результаты, - сказал советник ректора ХНУВД академик Национальной академии правовых наук Украины Александр Бандурка. - Да, сократилось количество повторных жалоб на деятельность органов власти и количество обращений в органы центральной власти. Сегодня подавляющее большинство обращений - в местные органы власти. На 13,4% уменьшилось количество преступлений в сфере служебной деятельности, на 55,8% - в сфере хозяйственной деятельности, на 20% - количество злоупотреблений при предоставлении публичных услуг, на 22% - сократилось количество присвоений имущества или владения им путем злоупотребления должностных лиц . Результат усилий, которые принимаются в области, - положительный. В то  же время коррупционные деяния имеют место. Поэтому программа актуальна и своевременна. Она отвечает требованиям президента и правительства".

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