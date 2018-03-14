В Украине расширили перечень лиц из числа жертв репрессий, которые могут получить реабилитацию 14 марта 2018 г. источник 0 0

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов» (регистрационный номер 6574).

За данное решение проголосовали 237 народных депутатов.



Председатель комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков отметил, что данным законом предусмотрена, в частности, реабилитация лиц, осужденных за деяния, которые согласно Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы № 1096 (1996) от 27 июня 1996 года не считаются преступлениями в цивилизованном обществе, а также несправедливо осужденных.



Третьяков отмечает, что данным законом предусматривается возложить полномочия по принятию решений об определении лиц реабилитированными на Национальную комиссию по реабилитации, которая будет создана при Украинском институте национальной памяти.



«Это будет коллегиальный орган без статуса центрального органа исполнительной власти», - добавил он.



По его словам, полномочия принимать заявления о признании лиц реабилитированными будут возложены на региональные комиссии по реабилитации, которые будут созданы областными государственными администрациями.



Также Третьяков отмечает, что данный закон предусматривает начать «новый процесс признания лиц реабилитированными, учитывая новые открытые архивные документы, решения по каждой человеку будут приниматься взвешенно, а в состав комиссий будут включены представители Генпрокуратуры, МВД и Уполномоченного ВР по правам человека».



Согласно закону, решения Национальной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Национальной комиссии, присутствующих на заседании. Заседания Национальной комиссии проводятся открыто. Председатель Национальной комиссии вправе принять решение о проведении заседания (или рассмотрении отдельного вопроса) в закрытом режиме, если будет осуществляться рассмотрение конфиденциальной информации и лица, которых она касается, запретили ее разглашение.



Кроме того, данным законом статья 2123 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнена новой частью, согласно которой неправомерный отказ предоставить комиссии информацию, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление недостоверной информации влечет наложение штрафа на должностных лиц от 25 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.



Как говорится в сообщении пресс-службы Украинского института национальной памяти, в Украине до сих пор действовал закон о реабилитации, принятый еще во времена существования СССР. По словам первого заместителя председателя Украинского института нацпамяти Алины Шпак, значительная часть тех, кто попали под жернова репрессий коммунистического режима, до сих пор формально считаются преступниками.



"Наш законопроект существенно расширяет круг лиц, подпадающих под реабилитацию. В частности, в нем прописана автоматическая реабилитация лиц, которые были наказаны внесудебными органами («двойками", "тройками", особыми совещаниями и т.д.). Право на реабилитацию получат те, кто с оружием в руках боролся за независимость Украины, был заключен, принудительно помещен в психиатрическое учреждение, трудовую армию, лишен имущества посредством "экспроприации" или "раскулачивания", - пояснила она.



Кроме того, отметила Шпак, вводится категория пострадавших от репрессий - родственников человека, который был репрессирован коммунистическим режимом.