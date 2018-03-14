НБУ отказывается от мелких монет 14 марта 2018 г. источник 0 0

Национальный банк Украины принял решение прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Также с 1 июля 2018 года начнут применять механизм округления общих (в чеке) сумм расчетов за товары (работы, услуги).