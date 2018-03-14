Экономика

  • 113
    •  / 

НБУ отказывается от мелких монет

НБУ отказывается от мелких монет
Национальный банк Украины принял решение прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Также с 1 июля 2018 года начнут применять механизм округления общих (в чеке) сумм расчетов за товары (работы, услуги).
Как сказал исполняющий обязанности председателя Нацбанка Яков Смолий, эти копейки останутся в обращении, но их постоянно будут изымать.

Впоследствии останутся в обращении только те монеты, которые делятся на 10 – то есть 10 и 50 коп, а также 1-гривневые монеты, а также новые обиходные монеты - 2, 5, 10 гривен.

Для упрощения расчетов установлены правила округления общей суммы покупки:

- сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

- сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

При безналичных расчетах округление не выполняется.



В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами.

"Цены от внедрения закругления не изменятся, а значит реализация этой инициативы не приведет к удорожанию товаров и услуг. Введение правил округления не окажет влияния на инфляцию как напрямую, так и опосредованно, поскольку речь идет о правилах округления всех товаров в чеке, а не о ценах на отдельные товары", - заверили в Нацбанке.

"Если экстраполировать эти решения на сегодняшнюю структуру наличных денег в обращении, с него исчезнет почти 60% от общего количества монет в обращении - это более 8 миллиардов монет мелких номиналов. В то же время, более чем один миллиард банкнот будет заменено монетами (купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен постепенно заменят монетами такого же номинала). Поэтому среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, сократится в два раза, а банкнот в обращении станет на 40% меньше. И этот эффект мы увидим уже через два-три года", - сказал Смолий.

Он уточнил, что эти решения НБУ направлены на повышение удобства и упрощения повседневного использования наличных украинцами, а также на стимулирование безналичных расчетов в стране.

В то же время эксперты не раз отмечали, что отказ от мелких монет и вследствие закругление повлечет скорее незначительный рост цен, чем их уменьшение.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей14 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5518 грн
100 USD 2591.59 грн
100 EUR 3207.87 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи