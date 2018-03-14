НБУ отказывается от мелких монет

Как сказал исполняющий обязанности председателя Нацбанка Яков Смолий, эти копейки останутся в обращении, но их постоянно будут изымать.
Впоследствии останутся в обращении только те монеты, которые делятся на 10 – то есть 10 и 50 коп, а также 1-гривневые монеты, а также новые обиходные монеты - 2, 5, 10 гривен.
Для упрощения расчетов установлены правила округления общей суммы покупки:
- сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;
- сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.
При безналичных расчетах округление не выполняется.
В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами.
"Цены от внедрения закругления не изменятся, а значит реализация этой инициативы не приведет к удорожанию товаров и услуг. Введение правил округления не окажет влияния на инфляцию как напрямую, так и опосредованно, поскольку речь идет о правилах округления всех товаров в чеке, а не о ценах на отдельные товары", - заверили в Нацбанке.
"Если экстраполировать эти решения на сегодняшнюю структуру наличных денег в обращении, с него исчезнет почти 60% от общего количества монет в обращении - это более 8 миллиардов монет мелких номиналов. В то же время, более чем один миллиард банкнот будет заменено монетами
(купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен постепенно заменят монетами такого же номинала). Поэтому среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, сократится в два раза, а банкнот в обращении станет на 40% меньше. И этот эффект мы увидим уже через два-три года", - сказал Смолий.
Он уточнил, что эти решения НБУ направлены на повышение удобства и упрощения повседневного использования наличных украинцами, а также на стимулирование безналичных расчетов в стране.
В то же время эксперты не раз отмечали, что отказ от мелких монет и вследствие закругление повлечет скорее незначительный рост цен, чем их уменьшение.