Когда наступит день весеннего равноденствия 14 марта 2018 г. источник 0 0

По астрономическим подсчетам, день весеннего равноденствия в 2018 году наступит 20 марта 18:15 по киевскому времени.

Солнце в этот период пересечет экватор и перейдет из южного полушария в северное, а день сравняется с ночью по продолжительности.



Важной вехой смены сезонов является день весеннего равноденствия, астрономическое начало весны. Как известно, весной день увеличивается, а ночь укорачивается. И 20–21 марта наступает момент, когда длительности дня и ночи оказываются равны. Такой день называется днем весеннего равноденствия.



Если стать на линии экватора в день равноденствия, можно увидеть солнце прямо над головой.



Только дважды в год Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе. Это явление наблюдается в дни весеннего и осеннего равноденствия. В день равноденствия центр Солнца можно наблюдать ровно 12 часов.



Следует отметить, что с каждым годом наступление этого природного явления несколько смещается: промежуток между весенним и осенним равноденствием составляет около 365,24 солнечных суток. С изменением сотых после запятой связана дата дня равноденствия.