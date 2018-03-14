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Когда наступит день весеннего равноденствия

Когда наступит день весеннего равноденствия
По астрономическим подсчетам, день весеннего равноденствия в 2018 году наступит 20 марта 18:15 по киевскому времени.
Солнце в этот период пересечет экватор и перейдет из южного полушария в северное, а день сравняется с ночью по продолжительности.

Важной вехой смены сезонов является день весеннего равноденствия, астрономическое начало весны. Как известно, весной день увеличивается, а ночь укорачивается. И 20–21 марта наступает момент, когда длительности дня и ночи оказываются равны. Такой день называется днем весеннего равноденствия.

Если стать на линии экватора в день равноденствия, можно увидеть солнце прямо над головой.

Только дважды в год Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе. Это явление наблюдается в дни весеннего и осеннего равноденствия. В день равноденствия центр Солнца можно наблюдать ровно 12 часов.

Следует отметить, что с каждым годом наступление этого природного явления несколько смещается: промежуток между весенним и осенним равноденствием составляет около 365,24 солнечных суток. С изменением сотых после запятой связана дата дня равноденствия.

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