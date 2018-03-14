Украина решила бойкотировать все спортивные соревнования на территории России

«Действительно, сборная Украины не приедет на этап Кубка мира по биатлону
в Тюмень. Я встречался с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России», - отметил в интервью изданию «Спорт-Экспресс» вице-президент НОК Украины, президент федерации биатлона Владимир Брынзак.
При этом вице-президент НОК уточнил, что Украина не будет представлена на всех соревнованиях, проводимых на территории РФ.
Напомним, в 2018 году на территории России, помимо финала ЧМ_2018 по футболу, пройдут еще несколько международных соревнований: чемпионат Европы по борьбе (20-26 марта), чемпионат мира по хоккею среди юниоров (19-29 апреля), чемпионат мира по боксу среди студентов (2-7 сентября), чемпионат мира по прыжкам с трамплина (7-20 ноября), а также теннисные турниры в Москве под эгидой WTA и ATP-туров.