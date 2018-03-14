Мир

  • 91
    •  / 

Ангела Меркель в четвертый раз возглавила правительство Германии

Ангела Меркель в четвертый раз возглавила правительство Германии
Бундестаг Германии в среду, 14 марта, поддержал кандидатуру Ангелы Меркель на пост канцлера Германии
Кандидатуру председателя ХДС Меркель поддержали 364 депутатов Бундестага, «против» проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались. Таким образом, Меркель стала главой правительства в четвертый раз.

В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера  грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами Бундестага и членами Бундесрата.

Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу.  Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства.

На днях стал известен полный состав нового правительства Германии. Половину министерств возглавили женщины.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей14 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5518 грн
100 USD 2591.59 грн
100 EUR 3207.87 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи