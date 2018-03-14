Ангела Меркель в четвертый раз возглавила правительство Германии 14 марта 2018 г. источник 0 0

Бундестаг Германии в среду, 14 марта, поддержал кандидатуру Ангелы Меркель на пост канцлера Германии

Кандидатуру председателя ХДС Меркель поддержали 364 депутатов Бундестага, «против» проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались. Таким образом, Меркель стала главой правительства в четвертый раз.



В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами Бундестага и членами Бундесрата.



Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу. Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства.



На днях стал известен полный состав нового правительства Германии. Половину министерств возглавили женщины.