Происшествия

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На Южном вокзале в Харькове два рецидивиста совершили дерзкое ограбление

На Южном вокзале в Харькове два рецидивиста совершили дерзкое ограбление
Вечером 11 марта в Харькове на Южном вокзале ограбили 54-летнего мужчину.
К мужчине подошел неизвестный и выхватил из рук мобильный телефон. Мужчина пытался догнать вора, но ему преградил дорогу соучастник преступления. После чего оба злоумышленника скрылись.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники отделения полиции на станции «Харьков—Пассажирский» нашли и задержали правонарушителей. Ими оказались ранее судимые 39-летний харьковчанин и 31-летний житель Сумской области.

Похищенную вещь они успели сдать в ломбард.

По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении грабителей меры пресечения в виде содержания под стражей.

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