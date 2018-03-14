На Южном вокзале в Харькове два рецидивиста совершили дерзкое ограбление 14 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Вечером 11 марта в Харькове на Южном вокзале ограбили 54-летнего мужчину.

К мужчине подошел неизвестный и выхватил из рук мобильный телефон. Мужчина пытался догнать вора, но ему преградил дорогу соучастник преступления. После чего оба злоумышленника скрылись.



При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники отделения полиции на станции «Харьков—Пассажирский» нашли и задержали правонарушителей. Ими оказались ранее судимые 39-летний харьковчанин и 31-летний житель Сумской области.



Похищенную вещь они успели сдать в ломбард.



По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении грабителей меры пресечения в виде содержания под стражей.