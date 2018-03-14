Харьковские лучники успешно прошли отбор на участие в Кубке мира 14 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Всеукраинские соревнования по стрельбе из лука среди сильнейших спортсменов Украины состоялись в спорткомплексе Национального аэрокосмического университета «ХАИ» имени Н.Е. Жуковского.

Эти соревнования стали официальным отбором на Кубок мира, который будет проходить с 23 по 29 апреля в Китае.



В соревнованиях приняли участие 64 ведущих спортсмена Украины среди классического и блочного лука (24 мужчины и 24 женщины среди классического лука и по 8 спортсменов от блочного лука).



Серебряную медаль соревнований в категории классического лука завоевал харьковчанин Виктор Рубан. Сильнейшим лучником 2018 года стал представитель Черновцов Игорь Омельченко, бронзовым призером – Юрий Гавелко из Львова.



Сильнейшей лучницей среди женщин стала харьковчанка Екатерина Мазорчук. Второе место также у харьковчанки – Екатерины Дубровиной, третье место заняла представительница Львова Екатерина Шабалитова.



В категории блочного лука победителем соревнований среди мужчин стал харьковчанин Вадим Головко, серебряный и бронзовый призеры – лучники из Львова Олег Пивень и Богдан Кищак.



В категории блочного лука среди женщин пьедестал почета заняли спортсменки из Киева. Сильнейшей лучницей стала Александра Грабик, серебряную и бронзовую медали завоевали Виктория Дьякова и Ксения Шкляр.