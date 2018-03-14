Харьков

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Где в Харькове можно бесплатно посмотреть американское кино

Где в Харькове можно бесплатно посмотреть американское кино
В Харькове стартует фестиваль американского кино «Независимость».
В течение четырех дней зрители могут посмотреть шесть лучших документальных фильмов от American Showcase об образовании, преодолении себя, историях успеха, а также сборник короткометражных фильмов.

Начнется фестиваль с картины «Школа 911».

— В фильме рассказывается о том, как школьники управляют бригадой скорой помощи, реагируют на экстренные ситуации, возникающие во время различных конфликтов. И таким образом пытаются привлечь молодежь к обучению навыкам оказания первой медицинской помощи, — говорит организатор фестиваля Андрей Бочарников.— Основная задача фильма — создать новые возможности для молодежи, чтобы она могла самореализоваться. Здесь прививается любовь к работе, сострадание к людям.

Представлен и еще один очень сильный фильм, рассказывающий о дружбе. Один из друзей парализован – у него не двигаются ни руки, ни ноги.

— Человек с тяжелой формой невралгии поделился с товарищем своей мечтой – покорить Испанию. И друг соглашается ему помочь, — делится подробностями Андрей Бочарников. — Фильм рассказывает историю о 34 днях их путешествия, как они преодолели 500 миль пустыни вдоль Эль Камино де Сантьяго.

По его мнению, фильм не оставит никого равнодушным.

— К сожалению, в нашем обществе не так много тех, кто может помогать людям с инвалидностью. Это пример того, как друг помогает осуществить мечту, — рассказывает Андрей. – Это ценность дружбы, ценность человеческих отношений.

Также в программу четырехдневного фестиваля вошел фильм о 17-летней девушке, которая профессионально занимается боксом.

— Как известно, в 2012 году женский бокс впервые был включен в программу Олимпийских игр. И в этом фильме показывается, как 17-летняя девушка будет бороться за победу, — рассказывает Андрей Бочарников.

У зрителей есть возможность посмотреть еще одну берущую за душу кинокартину под названием «В поисках Колтрейна».

— Она раскрывает страсть, переживания, силу, которые формировали жизнь легендарного саксофониста, — говорит Андрей Бочарников.

Кроме того, в Харьков приезжают представители посольства США, с которыми зрители могут свободно пообщаться.

Фестиваль пройдет с 15 по 18 марта в Fabrika.space. Вход — бесплатный.

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