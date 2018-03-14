Харьковскому «Динамо» не повезло в полуфинальной серии 14 марта 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Дважды уступив в Дружковке донецкому «Донбассу» в полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ), харьковское «Динамо» проигрывает в серии 0:2.

Путевку в полуфинал харьковчане завоевали, обыграв в Новояворовске Львовской области «Галицких львов» со счетом 4:3 во втором матче четвертьфинальной серии, победитель которой определялся по сумме двух встреч (первая, которая прошла в Харькове, завершилась вничью 2:2). На 18-й минуте Богдан Поддубный вывел динамовцев вперед (0:1), использовав численное преимущество, но на 23-й Евгений Абаджян восстановил равновесие (1:1). На 37-й минуте Владимир Чердак снова вывел в лидеры «Динамо», а на 39-й Алексей Сиротенко увеличил разрыв до 1:3. Но это не сломило «Галицких львов», и за 32 секунды до второго перерыва Даниил Алексейчук забросил в ворота Владислава Гурко ответную шайбу – 2:3, а на 48-й Михаил Чиканцев сравнял счет. Казалось, игра перетечет в «овер-тайм», но на 56-й минуте Никита Олейник забросил победную для харьковчан шайбу – 3:4.



Увы, противостоять на равных действующему чемпиону страны и победителю регулярного чемпионата «Донбассу» у динамовцев пока не получается. В первой полуфинальной встрече, проходившей 8 марта, на 9-й минуте Виктор Захаров вывел вперед донецкую команду – 1:0. Во втором периоде, на 22-й минуте, Андрей Денискин увеличил разрыв – 2:0, а на 25-й Захаров оформил «дубль» – 3:0. На 30-й минуте Владимир Чердак забросил первую ответную шайбу – 3:1, однако тут же, на 32-й, «дубль» оформил и Денискин – 4:1. В третьем периоде на 46-й минуте выступающий за «Донбасс» воспитанник харьковского хоккея Иван Савченко поразил «девятку» ворот Гурко – 5:1, а на 52-й Ярослав Свищев увеличил разрыв до 6:1. Лишь на 58-й минуте Богдан Поддубный во второй раз «размочил» ворота Богдана Дьяченко и установил окончательный счет встречи 6:2 в пользу «Донбасса».



10 марта команды снова вышли на лед спорткомплекса «Альтаир» в Дружковке, и на этот раз «Донбасс» учинил динамовцам настоящий разгром. Уже на 3-й минуте Вадим Мазур переиграл на пятачке Владислава Гурко – 1:0, а за 17 секунд до первого перерыва вратаря динамовцев «пробил» Виктор Захаров – 2:0. На 25-й минуте Виталий Лялька увеличил разрыв в тот момент, когда «Донбасс» играл в меньшинстве, затем на 32-й отличился Илья Коренчук – 4:0, а на 36-й в меньшинстве забил Александр Костиков – 5:0. В третьем периоде шайба побывала в воротах «Динамо» еще четыре раза. На 44-й минуте Виктор Захаров реализовал численное преимущество – 6:0, на 50-й отличился Ярослав Свищев – 7:0, на 53-й отлично сыграл на добивании Никита Коваленко – 8:0, а на 56-й еще одно численное большинство реализовал Виталий Лялька – 9:0.



13 марта «Донбасс» в третий раз разобрался с «Динамо» и стал первым финалистом плей-офф УХЛ.