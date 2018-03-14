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Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания высылает российских дипломатов

Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания высылает российских дипломатов
Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля.
Как заявил премьер-министр Британии Тереза Мэй, у российских дипломатов, которым предписано покинуть Великобританию, будет неделя на то, чтобы сделать это, сообщила британский премьер.

Мэй назвала действия России по делу Скрипаля противозаконным использованием силы в отношении Великобритании.

Мэй заявила о потере Россией контроля над запасами вещества, примененного при отравлении Скрипаля.

Британия будет проводить проверки российских частных самолетов, заморозит "сомнительные" счета, также сообщила Мэй.

Кроме того, Тереза Мэй объявила об отмене визита главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова в Объединенное Королевство.

Напомним, в начале марта стало известно, что в Великобритании госпитализировали с серьезным отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990-х и начале 2000-х передавал Лондону данные о российских разведчиках, работающих под прикрытием в Европе.

Как известно, Скрипаль с позывным Forthwith был ценным и высокооплачиваемым сотрудником британской разведки. За 10 лет работы на МИ-6 (Секретная служба разведки) он передал много ценной информации, среди которой был весь телефонный справочник агентов ГРУ РФ.

Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания обвиняет Россию


Скрипаль, когда-то полковник в российской военной разведки, был признан виновным в государственной измене в России в 2006 году, он был арестован в 2004 году Федеральной службой безопасности России (ФСБ) по подозрению в выдаче десятков российских агентов британской разведке и был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Россия ответила на ультиматум Великобритании


Позже он был помилован в 2010 году президентом Дмитрием Медведевым в рамках шпионского обмена, чтобы вернуть 10 российских агентов в США обратно в Москву.

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