Экономика

  • 89
    •  / 

В НБУ показали новые монеты: фото-факт

В НБУ показали новые монеты: фото-факт
Национальный банк Украины презентовал монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.
Исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе брифинга отметил, что новые монеты будут вводиться в обращение поэтапно.

«С 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны», - сказал Смолий.



По его словам, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен будут вводиться в обращение в 2019-2020 годах. Смолий подчеркнул, что украинцы смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами неограниченный период времени, так как изымать банкноты из обращения регулятор не будет, но прекратит их выпуск.

По словам Смолия, замена банкнот в обращении номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты соответствующих номиналов позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен.

«Продолжительность жизни монет значительно выше продолжительности жизни банкнот. Монеты обращаются около 20 лет, а банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень могут в среднем около одного года», - сказал Смолий.

Он отметил, что к этому решению Нацбанк стимулирует развитие безналичных расчетов, изменение покупательной способности гривни за последние 20 лет и изменения в поведении потребителей.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей14 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5689 грн
100 USD 2601.4 грн
100 EUR 3217.67 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи