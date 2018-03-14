Кабмин запустил реестр получателей субсидий 14 марта 2018 г. источник 0 0

Правительство приняло решение о создании реестра получателей субсидий, который позволить сделать механизм получения субсидий более прозрачным и контролировать эффективность выплат из государственного бюджета.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду без обсуждения.



"Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий создан в Украине впервые в истории украинской независимости. Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий", - прокомментировало решение Кабмина министерство социальной политики.



Министерство отметило, что регистрация субсидиантов позволит эффективно контролировать каждую гривню, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и эффективность программы субсидий.