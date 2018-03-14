В Харькове пьяный водитель пытался дать взятку российскими рублями 14 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2018 года 31-летний водитель Volkswagen Bora, не справившись с управлением, наехал на бордюр. От удара сработали подушки безопасности. Патрульную полицию вызвали случайные свидетели ДТП.



Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Чтобы избежать ответственности за совершенные административные правонарушения и оставить место происшествия, водитель предложил патрульным взятку. Полицейские отказались и предупредили мужчину об уголовной ответственности за предоставление должностным лицам неправомерной выгоды. Однако, несмотря на это, нарушитель положил в служебный автомобиль полицейских 3 тысячи российских рублей (в эквиваленте около 1,5 тысяч грн.).



Максимальная санкция статьи предусматривает 4 года лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.