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Харьковский «Металлист 1925» подписал контракты с двумя бразильцами

Харьковский «Металлист 1925» подписал контракты с двумя бразильцами
Харьковский «Металлист 1925» продолжает В Турции подготовку к весенней части первенства Украины во второй лиге.
А тем временем из стана команды продолжают приходить кадровые новости. Клубу пришлось расторгнуть недавно заключенный контракт с вратарем Русланом Зарубиным, основываясь на результатах пройденной им диспансеризации. Заключение медиков говорит о том, что чрезмерные физические нагрузки могут крайне негативно сказаться на здоровье спортсмена. Эту информацию пресс-службы клуба подтвердил и медицинский штаб «Металлиста 1925». Чтобы заполнить ставшую вакантной третью вратарскую позицию, клуб внес в заявку 17-летнего воспитанника детской школы харьковского «Арсенала» Арсена Белименко, который уже около полугода выступает за команду «Металлист юниор» под руководством Сергея Валяева.

Также «Металлист 1925» заключил контракты еще с двумя новыми игроками. Полноценными футболистами харьковской команды стали 21-летние бразильские полузащитники Луиз Фернандо и Вилиам Марсилио, которые в конце 2017 года подписали с клубом предварительные контракты. Оба - уроженцы бразильского города Рио де Жанейро, прошедшие футбольные школы именитых клубов «Фламенго» и «Ботафого». Полузащитник Луиз Фернандо де Оливейра Байя Феррейра свою футбольную карьеру начинал в академии «Фламенго», после чего выступал за бразильские команды «Артсул» и «Бангу». В юношеской команде «Артсула» он вместе с Марсилио стал чемпионом Кариоки. Другой полузашитник Вилиам Морейра да Силва Марсилио начал заниматься футболом в академии «Ботафого», играл за юношеские команды «Васко да Гама». Последними клубами молодого футболиста были «Нова-Игуасу» и «Мадурейра».

Кроме того, сотрудничество с ФК «Металлист 1925» прекратил воспитанник академии «Гелиоса» защитник Филип Хамильтон-Ролингс. Руководство ФК «Металлист 1925» поблагодарило футболиста за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессам и пожелало ему успешного продолжения профессиональной карьеры.

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