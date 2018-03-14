Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания инициирует совещание Совбеза ООН 14 марта 2018 г. источник 0 0

Великобритания призвала провести срочное совещание Совета Безопасности ООН в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, за которым, как считает Лондон, с большой вероятностью стоит Россия.