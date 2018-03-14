Харьковская прокуратура отобрала землю у арендатора 14 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Хозяйственный суд области в полном объеме поддержал требования Харьковской местной прокуратуры №6 и признал недействительными договора аренды двух земельных участков общей площадью почти 20 га.

Речь идет о двух земельных участках площадью по 9,7 га каждый и стоимостью около 8 млн грн, расположенных около поселка Кулиничи Харьковского района, которые предоставили частному предприятию под строительство нежилых помещений.



Земля находилась в аренде около 10 лет. Однако с 2014 года арендатор перестал платить деньги за пользование участками. В результате образовался арендный долг – более 1,3 млн грн. Кроме того, на указанных участках запланированное строительство так и не началось. Это все и стало причиной обращения в суд.



Сейчас принимаются меры по обеспечению возврата задолженности арендной платы в бюджет, сообщили в областной прокуратуре.