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Харьковская прокуратура отобрала землю у арендатора

Харьковская прокуратура отобрала землю у арендатора
Хозяйственный суд области в полном объеме поддержал требования Харьковской местной прокуратуры №6 и признал недействительными договора аренды двух земельных участков общей площадью почти 20 га.
Речь идет о двух земельных участках площадью по 9,7 га каждый и стоимостью около 8 млн грн, расположенных около поселка Кулиничи Харьковского района, которые предоставили частному предприятию под строительство нежилых помещений.

Земля находилась в аренде около 10 лет. Однако с 2014 года арендатор перестал платить деньги за пользование участками. В результате образовался арендный долг – более 1,3 млн грн. Кроме того, на указанных участках запланированное строительство так и не началось. Это все и стало причиной обращения в суд.

Сейчас принимаются меры по обеспечению возврата задолженности арендной платы в бюджет, сообщили в областной прокуратуре.

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