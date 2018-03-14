«Ничто не может сдерживать выплату зарплат» 14 марта 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Вопрос своевременной выплаты зарплат и ликвидации долгов предприятий области перед своими работниками стал центральным на расширенном заседании коллегии ХОГА и представителей прокуратуры Харьковской области.

Открывая заседание, глава облгосадминистрации Юлия Светличная отметила, что сейчас со стороны власти есть полное содействие развитию бизнеса на территории региона.



– Сделано немало шагов, чтобы повысить уровень защищенности предпринимателя и производителя, обеспечить благоприятные условия и упростить ведение бизнеса. Ответственность предприятий и их руководителей должна быть зеркальной, – подчеркнула руководитель области. – Если мы говорим о людях, то первое условие: нужно платить зарплату. Предприятия не могут накапливать долги по одной простой причине - нужно заботиться о людях. Это особая задача каждого руководителя и органов власти в частности.



Юлия Светличная отметила, что решение рассмотреть состояние выплат зарплат в области на коллегии ХОГА приняли несколько месяцев назад – в ходе итоговой коллегии областной прокуратуры.



– Хочу предупредить всех – и руководителей предприятий, и представителей органов власти об особой ответственности в части соблюдения законодательства. Также требую оперативной реакции на нарушения закона со стороны предпринимателей или промышленников и привлечения их к ответственности. Ничто не может сдерживать выплату зарплат, – сказала руководитель Харьковской ОГА.



Она также сообщила, что в течение прошлого года удалось сократить задолженность по зарплате на 6,5 млн грн. Юлия Светличная отметила, что у региона есть специфика, а именно – здесь расположено большое количество государственных промышленных предприятий, органами управления которых являются соответствующие министерства и государственные концерны.



– На этих предприятиях работают наши люди. Мы должны их слышать и заботиться о них, а значит, оперативно и своевременно реагировать на нарушение законодательства, – сказала руководитель области.



В ходе коллегии о состоянии оплаты труда и погашения долгов на предприятиях области доложил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк. Также участие в рассмотрении вопроса приняли прокурор Харьковской области Юрий Данильченко и начальник ГУ Гоструда Владимир Рожанский.