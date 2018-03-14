Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря 14 марта 2018 г. источник 0 0

Сегодня во всем мире и в Украине будет сильнейшая с начала года магнитная буря.

В ближайшие часы на Солнце произойдет мощная вспышка, уровень которой будет максимально опасным. Из-за этого жители нашей планеты будут ощущать головную боль, слабость, перепады артериального давления. Чтобы спокойно перенести это, медики просят всех отказаться от активного отдыха и спорта.



Энергетический заряд от вспышки будет настолько сильным, что из строя могут выйти электроприборы и даже система GPS.



Также врачи рекомендуют принимать аспирин для разжижения крови. А страдающим раздражительностью и бессонницей лучше принять седативные средства. Людям с аритмией, ишемической болезнью сердца, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт, в период солнечной активности нужно тщательно соблюдать предписания врачей и всегда иметь при себе свои лекарства.



Медики советуют при сильной метеозависимости не садиться за руль, а также не спускаться в метро и обращаться за помощью к врачам.



Кроме того, уже завтра Солнце может нанести второй подобный удар.

