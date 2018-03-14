Сколько в Харькове нашлось миллионеров 14 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области свои доходы задекларировали 5336 человек.

998 человек подали декларации для получения налоговой скидки. Всего задекларировано 651,8 млн гривен. К уплате в бюджет назначено налога на доходы физлиц 19,5 млн грн, военного сбора – 3,5 млн.грн.



Доходы более 1 млн грн задекларировало 35 граждан. Общая сумма задекларированных ими доходов составляет 274,4 млн грн. К уплате в бюджет им назначено 9 млн грн, военного сбора – 1,7 млн грн. Наибольшее количество таких декларантов живет в центральных районах Харькова: в Шевченковском районе – 10, в Киевском – 5. Самому молодому миллионеру – 33 года, самому старшему – 71 год, сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области.