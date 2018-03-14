Экономика

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Сколько в Харькове нашлось миллионеров

Сколько в Харькове нашлось миллионеров
В Харьковской области свои доходы задекларировали 5336 человек.
998 человек подали декларации для получения налоговой скидки. Всего задекларировано 651,8 млн гривен. К уплате в бюджет назначено  налога на доходы физлиц 19,5 млн грн, военного сбора – 3,5 млн.грн.

Доходы более 1 млн грн задекларировало 35 граждан. Общая сумма задекларированных ими доходов составляет 274,4 млн грн. К уплате в бюджет им назначено 9 млн грн, военного сбора – 1,7 млн грн. Наибольшее количество таких декларантов живет в центральных районах Харькова: в Шевченковском районе – 10, в Киевском – 5. Самому молодому миллионеру – 33 года, самому старшему – 71 год, сообщили в Главном  управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области.

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